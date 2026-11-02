خلف الحبتور يرد على أنباء رغبته في شراء نادي الزمالك

رد خلف الحبتور، رجل الأعمال الإماراتي، على الأنباء المتداولة بشأن رغبته في شراء نادي الزمالك أو الاستثمار في شركة الكرة بالقلعة البيضاء، والتي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلف الحبتور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تابعت باستغراب ما يتم تداوله مجددًا في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن نيتي شراء نادي الزمالك المصري، أو تقديم عروض مالية للاستثمار في شركة كرة القدم التابعة له».

وأضاف: «أود أن أوضح أن هذه الأخبار غير صحيحة إطلاقًا، ولا أساس لها من الصحة، لا من قريب ولا من بعيد. فلم أتقدم بأي عرض لشراء النادي أو الاستثمار فيه، ولم أدخل في أي مفاوضات بهذا الشأن، وكل ما يُنشر عن مبالغ مالية أو اتفاقات مزعومة لا يمت إلى الحقيقة بصلة».

وأوضح: «أنا محب للرياضة، وأكنّ كل الاحترام والتقدير لنادي الزمالك العريق، ولكل الأندية الرياضية المصرية وجماهيرها. كما أنني حريص دائمًا على دعم الشباب المصري وتشجيع إنجازاته، وهو ما عبّرت عنه عمليًا من خلال مبادراتنا لدعم الرياضة، ومنها تكريم المنتخب المصري لكرة القدم بعد أدائه المشرف في كأس العالم».

وأشار: «لكن دعم الرياضة والشباب شيء، والاستثمار في أندية كرة القدم وإدارتها شيء آخر تمامًا. فأنا لا أملك استثمارات في هذا المجال، ولا أدّعي امتلاك الخبرة اللازمة لإدارة الأندية الرياضية وتطويرها، وليست لديّ أي خطط للدخول فيه».

وأكد: «أتمنى من وسائل الإعلام تحرّي الدقة قبل نشر أخبار تتعلق باسمي أو بمشاريعي واستثماراتي، وعدم تداول معلومات غير صحيحة على أنها حقائق».

واختتم تصريحاته قائلًا: «كل محبتي وتقديري لجمهورية مصر العربية الشقيقة وشعبها العزيز، وأتمنى لنادي الزمالك ولكل الأندية المصرية دوام التقدم والنجاح، وللرياضة المصرية المزيد من الإنجازات والتألق».