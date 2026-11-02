قال خالد أبو حسان، عضو مجلس النواب الأردني، إن خطاب العرش حمل رسائل واضحة ومترابطة، ورسم ملامح المرحلة المقبلة وخريطة طريق للأردن، مؤكدًا أن الخطاب جاء حازمًا في ظل الأحداث الأخيرة.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الرسالة الأولى تمثلت في التأكيد أن الأردن، بقيادته وشعبه وجيشه وأجهزته الأمنية، سيبقى عصيًا على الإرهاب، وأن وحدة الأردن وأمنه خط أحمر بالنسبة إلى الملك، الذي أكد بوضوح أن دماء شهداء الكرك في أعناق الجميع.

وأوضح أن الرسالة الثانية التي حملها خطاب العرش تتعلق بثوابت الأردن العربية، مشددًا على أنه لا أمن ولا استقرار في المنطقة من دون تلبية حق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الملك أكد هذه الثوابت في جميع خطاباته، وجدد التأكيد عليها في خطاب العرش، في ظل الأحداث الجارية في الضفة الغربية وما شهدته وتشهدُه غزة.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، ألقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، خطاب العرش وذلك خلال افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة العشرين.

وبحسب قناة «المملكة»، أكد الملك أن الأردن سيبقى صامدا في مواجهة الإرهاب، مشددا على أن الدولة ستتصدى لكل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقراره ووحدته.

وأضاف: «قبل أيام امتدت يد الإرهاب الغادرة لتختبر صلابة دولتنا وعزيمة شعبنا، ولكننا سنكون لها بالمرصاد، ولن نسمح للإرهابيين الخوارج بأن يمسوا أمن هذا الوطن ووحدته».

وفي إشارة إلى منفذي الهجوم الإرهابي في الكرك، أكمل: «هؤلاء ليسوا منا. هؤلاء خرجوا عن عائلتنا الأردنية العظيمة، وخانوا هذه الأسرة. فلا مكان لهم بيننا لا اليوم ولا غدا».