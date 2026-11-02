التحالف: اعتراض وتدمير مسيّرتين بمنطقة الرياض السعودية

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أعلن "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، الاثنين، اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين في منطقة الرياض وسط السعودية، دون تحديد الجهة التي أطلقتهما.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي، عبر حسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين بمنطقة الرياض".

ولم يوضح المالكي ما إذا كانت عملية الاعتراض أسفرت عن إصابات أو أضرار مادية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض الدفاعات الجوية وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية من المملكة.

ولم يصدر تعليق فوري من الحوثيين بشأن إعلان التحالف.

وسبق ذلك إعلان الدفاع المدني السعودي زوال الخطر عن مدينتي أبها ونجران ومحافظتي خميس مشيط والطائف، بعد إطلاق إنذارات مبكرة في تلك المناطق.

ولم يحدد الدفاع المدني طبيعة التهديدات التي استدعت إطلاق الإنذارات.

والأحد، أعلن التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية من السعودية.

وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد عسكري متواصل بين السعودية وجماعة الحوثي اليمنية، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على مواقع داخل المملكة، وإطلاق إنذارات مبكرة في مناطق عدة خلال الأيام الماضية.

ومنذ مارس 2015، تقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة جماعة الحوثي، التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.