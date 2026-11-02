ترامب: وصول الديمقراطيين للسلطة قد يعرض البلاد لدمار لا يمكن إصلاحه

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن الولايات المتحدة "قد تتعرض لدمار لا يمكن إصلاحه" في حال فاز الديمقراطيون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ ومنصب الرئاسة عام 2028.

جاء ذلك في معرض تقييمه لانتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، خلال مشاركته في برنامج "بود فورس وان" (Pod Force One)، وهو بودكاست تقدمه ميراندا ديفاين، الكاتبة في صحيفة "نيويورك بوست".

وادعى ترامب أن فوز الحزب الديمقراطي -بالنظر إلى برنامجه الذي يتضمن قضايا مثل السماح للذكور بيولوجيا بالمشاركة في الرياضات النسائية، وفتح الحدود بالكامل، وفرض ضرائب مرتفعة، إلى جانب وعودهم الاقتصادية- سيقود البلاد نحو دمار لا يمكن إصلاحه.

وأضاف: "الطريقة الوحيدة للفوز بسياسات كهذه هي الغش. إذا فاز الديمقراطيون بمجلس النواب ومجلس الشيوخ ومنصب الرئاسة في عام 2028، فقد تتعرض بلادنا للدمار الكامل".

وشدد ترامب على اعتقاده بأن استطلاعات الرأي لا تعكس الواقع، بل هي في الحقيقة "مزورة"، مدعيا ​​أن العديد من شركات استطلاعات الرأي تتلقى مبالغ طائلة دون أن ترسل حتى موظفين ميدانيين لجمع البيانات.

وفي إشارة إلى الحماس الذي تشهده تجمعاته الانتخابية، قال الرئيس ترامب: "ربما لا يشملون الجمهوريين في استطلاعاتهم، لكنني أعتقد أننا سنرى نتائج جيدة للغاية. أقول هذا بناءً على ما أراه في التجمعات، فالحشود ومستوى الاهتمام على أرض الواقع أكبر من أي وقت مضى".

وشدد على أنه لن يستسلم في حال حصول الديمقراطيين على الأغلبية في الكونغرس، وأنه سيعمد بدلا من ذلك إلى استخدام صلاحياته الرئاسية بالكامل لتعطيل العملية التشريعية.

وفي معرض حديثه عن فترته الأخيرة في العمل السياسي، لفت ترامب إلى أنه كان سيسعى لولاية أخرى لولا القيود التي يفرضها الدستور الأمريكي، والتي تحدد فترة الرئاسة بولايتين فقط.

وفي تعليقه على من قد يخلفه، أشار ترامب إلى شخصيات مثل نائبه جي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو باعتبارهم خيارات قوية، مؤكدا أن من سيخلفه يجب أن يكون شخصا قادرا على إدارة البلاد بكفاءة استثنائية.

وتُجرى الانتخابات النصفية في منتصف الولاية الرئاسية، وتحدد نتائجها الحزب المسيطر على الكونغرس ومدى قدرة الرئيس على تمرير أجندته التشريعية خلال العامين المتبقيين من ولايته.

وتشمل الانتخابات جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، إضافة إلى 35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ.