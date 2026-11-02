تجتمع قيادات المعسكر المعارض لبنيامين نتنياهو، غدًا الثلاثاء، لتنسيق تحركاتها السياسية، قبل يوم من بدء مشاورات الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج مع الكتل البرلمانية بشأن تكليف رئيس الحكومة المقبلة.

وذكر موقع «والا» الإسرائيلي أن اللقاء ينعقد في فندق «دان أكاديا» بمدينة هرتسليا، الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت القاهرة، بمشاركة جادي آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيجدور ليبرمان ويائير جولان ويائير لابيد.

ويمثل آيزنكوت حزب «ياشار»، ويشارك بينيت ولابيد عن تحالف «معًا»، إلى جانب ليبرمان، رئيس «إسرائيل بيتنا»، وجولان، رئيس حزب «الديمقراطيين».

وبحسب موقع «كيكار هشبات» الإسرائيلي، سيكون اللقاء أول اجتماع مشترك لهذه القيادات منذ ظهور نتائج الانتخابات، بعدما جرت بينها لقاءات واتصالات منفصلة خلال الأيام الماضية.

ويأتي الاجتماع بعد إعلان أحزاب المعسكر دعم ترشيح آيزنكوت للحصول على تكليف تشكيل الحكومة؛ إذ أعلن «الديمقراطيون» موقفه اليوم الاثنين، بعد إعلان ليبرمان في وقت سابق اليوم، وموقف مماثل أعلنه بينيت أمس الأحد، وفق صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

كما أعلن ليبرمان تأييد ترشيح لابيد لرئاسة الكنيست، وربط تغيير قيادة البرلمان بإمكانية إجراء انتخاب جديد لمراقب الدولة، بحسب قناة «i24NEWS». وتضع هذه المواقف أمام الاجتماع مسارين متزامنين: التنسيق بشأن تشكيل الحكومة، والتحرك داخل البرلمان الجديد.

وحصلت الأحزاب الأربعة على 48 مقعدًا في انتخابات 27 أكتوبر، مقابل 53 للأحزاب المحسوبة على معسكر نتنياهو، و19 للقائمتين العربيتين. ويبدأ هرتسوج مشاوراته الأربعاء، بينما يُنتظر أداء أعضاء الكنيست الجديد اليمين في 10 نوفمبر، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».