مدرب وادي دجلة: نسعى للوصول إلى أبعد نقطة في كأس عاصمة مصر

أكد مصطفى شبيطة، المدير الفني لفريق وادي دجلة، طموح فريقه في مواصلة المشوار بقوة في بطولة كأس عاصمة مصر، والمنافسة للوصول إلى أبعد مدى، وذلك عقب الفوز على الزمالك بهدف دون رد في الجولة الثانية من المسابقة.

وقال شبيطة، في تصريحات عبر قناة «أون سبورت ماكس»: «الحمد لله حققنا فوزًا مهمًا على الزمالك، وكأس العاصمة بطولة مهمة بالنسبة لنا، ونسعى للوصول إلى أبعد مدى فيها».

وأضاف: «محمد أبو جريشة، حارس مرمى الفريق، يقدم مستويات مميزة في التدريبات منذ فترة طويلة، وأتوقع أن يكون من أفضل حراس المرمى في مصر خلال المستقبل».

وتابع مدرب وادي دجلة: «حرصنا على منح اللاعبين الصغار فرصة الاحتكاك والمشاركة في المباريات لاكتساب الخبرات، فنحن نولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الناشئين، ونمتلك العديد من المواهب المميزة، كما استهدفنا تجهيز اللاعبين الذين غابوا عن المباريات الماضية».

واختتم شبيطة تصريحاته قائلًا: «الزمالك يظل الزمالك، سواء شارك بالفريق الأول أو بلاعبي الناشئين».

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 6 نقاط، بعدما حقق الفوز في أول مباراتين بالبطولة، ليواصل انطلاقته القوية في كأس عاصمة مصر.