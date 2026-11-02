الجيش اليمني يستعيد موقعين في تعز بعد معارك مع الحوثيين

أعلنت قوات حكومية يمنية، مساء الاثنين، استعادة موقعين في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، بعد معارك مع مسلحي الحوثيين، شملت إفشال هجوم على أحدهما.

وقال المركز الإعلامي لجبهة الأقروض في تعز، في بيان، إن الجيش والمقاومة الشعبية "نفذا هجومًا معاكسًا تمكنا خلاله من استكمال السيطرة على تبة وثيب، و(مرتفع) حبيل الصرم، بعد معارك شرسة مع المليشيات (الحوثيين)، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات".

وفي السياق، قال الجيش اليمني في بيان: "تصدت قواتنا المسلحة بمحور تعز، مسنودة بالمقاومة الشعبية، لهجوم شنته مليشيا الحوثي الإرهابية في حبيل الصرم في جبهة الأقروض".

وأضاف الجيش: "تكبدت المليشيا خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، ونتج عن تلك المواجهة البطولية استشهاد جندي وجرح 14 آخرين".

ولفت إلى أن الحوثيين استهدفوا "قرية المخعف في الأقروض بصاروخ باليستي، نتج عنه استشهاد وجرح 60 من المدنيين، بينهم أطفال".

وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من الحوثيين بشأن بياني الجيش اليمني والمركز الإعلامي لجبهة الأقروض.

وتشهد جبهات تعز معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، حيث تسيطر القوات الحكومية على المدينة ومناطق أخرى، فيما يحتفظ الحوثيون بنفوذ واسع في ريف المحافظة، وسط خطوط تماس نشطة.

وتجدد التصعيد العسكري بين القوات الحكومية والحوثيين خلال الأشهر الأخيرة، منهِيًا حالة الهدوء النسبي التي سادت منذ أبريل 2022، فيما أدت المواجهات الجديدة إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى ونزوح أعداد كبيرة من السكان.

ويشهد اليمن حربًا منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومحافظات عدة في سبتمبر 2014، قبل تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس/ آذار 2015، دعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.