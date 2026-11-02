التصويت المبكر في انتخابات الكونجرس الأمريكي يتجاوز 57 مليونا

تجاوز عدد الأمريكيين الذين أدلوا بأصواتهم مبكرًا في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس 57 مليونًا، مسجلًا مستوى قياسيًا للانتخابات النصفية، قبل يوم من توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء.

وبحسب أحدث بيانات مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، بلغ إجمالي الأصوات المبكرة حتى الساعة 12:32 ظهر الاثنين بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، 57 مليونًا و30 ألفًا و406 أصوات.

وشملت الحصيلة 31 مليونًا و838 ألفًا و677 ناخبًا أدلوا بأصواتهم حضوريًا في مراكز التصويت المبكر، إضافة إلى 25 مليونًا و191 ألفًا و729 بطاقة اقتراع أُعيدت عبر البريد.

وفي الولايات التي توفر بيانات عن التسجيل الحزبي للناخبين، شكّل المسجلون ديمقراطيًا 43% من المشاركين في التصويت المبكر، بما يعادل نحو 11.6 مليون ناخب، مقابل 31.8% للمسجلين جمهوريًا، أي نحو 8.6 ملايين.

وبلغت حصة الناخبين غير المسجلين لدى أي من الحزبين الرئيسيين أو المنتمين إلى أحزاب أخرى 25.3%.

ولا تعكس هذه الأرقام بالضرورة اتجاه التصويت الفعلي، إذ تشير إلى الانتماء الحزبي المسجل للناخب، وليس إلى المرشح الذي اختاره.

ويأتي الإقبال المرتفع على التصويت المبكر عشية انتخابات التجديد النصفي المقررة الثلاثاء، والتي ستحدد موازين القوى داخل الكونجرس خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.

وتتجه الولايات المتحدة، الثلاثاء، إلى انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، التي تشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدًا، إلى جانب 35 مقعدًا في مجلس الشيوخ، بينها مقعدان في انتخابات خاصة بفلوريدا وأوهايو.

ويملك الجمهوريون حاليًا 218 مقعدًا في مجلس النواب مقابل 214 للديمقراطيين، فيما يشغلون 53 مقعدًا في مجلس الشيوخ مقابل 45 للديمقراطيين وعضوين مستقلين يصطفان معهم.

وستحدد النتائج الحزب المسيطر على الكونغرس خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب، على أن يبدأ الكونغرس الجديد أعماله في 3 يناير 2027.