عراقجي: فتح مضيق هرمز مرهون بقبول شروط إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، إن فتح مضيق هرمز مرهون بقبول شروط بلاده، مؤكدًا استعداد طهران للدبلوماسية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن عراقجي قوله إن بلاده تجري مشاورات مكثفة بوساطة قطر وباكستان، وقدمت شروطها وخططها.

وأضاف: "كل شيء مرهون بالحكمة السياسية للولايات المتحدة. إذا اختاروا الدبلوماسية بصدق فنحن مستعدون، لكن إذا كانوا يعتزمون تنفيذ عملية عسكرية فسيواجهون ردًا أشد وأكثر إيلامًا من السابق".

وشدد على أن "فتح مضيق هرمز مرهون بقبول شروط إيران".

واعتبر عراقجي أن الشروط المطروحة لفتح المضيق واضحة وشفافة، مشيرًا إلى أن قبولها وفتح المضيق سيعقبهما استئناف المفاوضات، وأن بلاده لن ترضخ إذا اتخذت الأمور مسارًا مختلفًا.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا حربًا ضد إيران في 28 فبراير 2026، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو، وسط تعثر الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب بين الجانبين.