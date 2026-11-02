الجيش الإيراني: اصطدام ناقلة نفط مخالفة بلغم شرق مضيق هرمز

أعلنت القوات البحرية للجيش الإيراني، اصطدام ناقلة نفط مخالفة بلغم بحري في شرق مضيق هرمز.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء، بأن العلاقات العامة للقوات البحرية للجيش الإيراني قالت في بيان لها: "تعرضت ناقلة نفط لحادث وأسفر عن اشتعال النيران فيها، إثر اصطدامها بلغم بحري في المنطقة المحظورة وغير الآمنة شرق مضيق هرمز. وكانت ناقلة النفط هذه قد أغلقت أنظمة الملاحة الخاصة بها".

وأكدت القوات البحرية للجيش أنه يتعين على ملاك ناقلات النفط أخذ العبرة من مصير السفن المخالفة التي تعتزم العبور من المناطق المحظورة عبر إغلاق أنظمة التعريف الخاصة بها؛ إذ إن عواقب حركة المرور دون تنسيق وفي المناطق عالية الخطورة هي الاصطدام بالألغام البحرية واشتعال النيران.

كتبت قيادة القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في حسابها على منصة إكس أن 11 ناقلة نفط مخالفة احترقت في مضيق هرمز منذ الزيارة الاستعراضية لقائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) للمضيق في 25 أكتوبر وحتى اليوم.