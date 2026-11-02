رويترز: انخفاض سعر الدولار قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

تراجع الدولار، اليوم الاثنين، مع انخفاض أسعار النفط وارتفاع أسواق الأسهم قبل أسبوع حافل بأحداث، من بينها انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وبمجموعة من البيانات المتعلقة بسوق العمل الأمريكية وقرارات بنوك مركزية عديدة بشأن أسعار الفائدة.

وانخفضت أسعار النفط الخام بنحو ستة بالمئة بعدما أدى استمرار المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين والقطريين لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية إلى تعزيز الآمال في تقليل اضطرابات الإمدادات من الشرق الأوسط، وفق وكالة رويترز.

وأسهم انخفاض أسعار النفط في دعم الأسهم بعدما شهد المؤشر ناسداك في أكتوبر تشرين الأول أكبر انخفاض شهري له منذ مارس 2025، وذلك لأسباب على رأسها تنامي المخاوف بشأن إنفاق الشركات الضخم على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة.

وقال مارك تشاندلر خبير الأسواق الكبير لدى بانوكبيرن كابيتال ماركتس في نيويورك: "ما نشهده بشكل عام هو سوق مرنة. اختبرت أسعار النفط وخام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر مستوى 105 دولارات للبرميل يوم الجمعة، ونحن الآن دون مستوى 100 (دولار)".

وأضاف: "بدا كل شيء سيئا في مطلع الأسبوع. انخفضت أسعار الأسهم، ووصلت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر ديسمبر، ثم عدنا من عطلة نهاية الأسبوع، وهذا بمثابة تنفس جماعي للصعداء.".

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تشمل الين واليورو، 0.38 بالمئة إلى 101.59 نقطة، ويتجه لتسجيل أكبر انخفاض يومي له منذ 15 أكتوبر.

وارتفع اليورو 0.48 بالمئة إلى 1.1212 دولار، حتى بعد تعديل وكالة فيتش لتوقعاتها بشأن فرنسا من "مستقرة" إلى "سلبية" في وقت متأخر من يوم الجمعة.

ويستعد المتعاملون لأسبوع حافل تهيمن عليه انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وبيانات الوظائف الأمريكية لشهر أكتوبر تشرين الأول وقرارات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في بريطانيا وأستراليا والنرويج والسويد.

وفيما يتعلق بالعملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.06 بالمئة إلى 77765.90 دولار. وصعدت إيثر 1.06 بالمئة إلى 2286.31 دولار، لتستقر قليلا بعد عملية سطو غير مسبوقة على باينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، الأسبوع الماضي وسرقة مبلغ 6.3 مليارات دولار.

وأفادت باينانس بأن عملاءها سحبوا منها خمسة مليارات دولار تقريبا منذ إعادة فتحها بعد عملية الاختراق.

ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع غدا الثلاثاء لتحديد ما إذا كان الديمقراطيون سيتمكنون من انتزاع السيطرة على الكونجرس من الحزب الجمهوري بزعامة الرئيس دونالد ترامب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الديمقراطيون بمجلس النواب، لكن مصير مجلس الشيوخ لا يزال أقل وضوحا.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.22 بالمئة إلى 1.3424 دولار. وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن المصنعين البريطانيين بدأوا الربع الأخير من 2026 بأقوى نمو في الإنتاج منذ أكثر من عامين رغم أن سرعة ارتفاع التكاليف قد تثير قلق بنك إنجلترا، الذي سيرفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع على ما يبدو.

وصعد الدولار 0.08 بالمئة إلى 157.66 ين ياباني. وأشار البنك المركزي الياباني، في النسخة الكاملة من تقريره الفصلي للتوقعات، إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية في اليابان ارتفعت في الآونة الأخيرة.