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أعلنت شركة «تذكرتي» فتح باب حجز تذاكر مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، أمام الجماهير الراغبة في حضور منافسات هذا الدور من المسابقة.

وتشهد مباريات دور الـ32 مواجهات تجمع الزمالك مع مصر للتأمين، بينما يلتقي الأهلي مع السكة الحديد، ويصطدم سيراميكا كليوباترا بفريق سماد أبو قير.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة «تذكرتي» عبر مواقع التواصل الاجتماعي روابط التسجيل وحجز التذاكر، تمهيدًا لحضور الجماهير مباريات البطولة ومساندة فرقها من المدرجات.

مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر

وتقام منافسات دور الـ32 خلال الفترة من 4 إلى 10 نوفمبر الجاري، وجاء جدول المباريات على النحو التالي:

الأربعاء 4 نوفمبر

غزل المحلة × الاتحاد السكندري – 5 مساءً.

الخميس 5 نوفمبر

الجونة × اتحاد الشرطة – 2:30 ظهرًا.

البنك الأهلي × بورفؤاد – 5 مساءً.

الجمعة 6 نوفمبر

سموحة × المنيا – 2:30 ظهرًا.

إنبي × بروكسي – 5 مساءً.

الزمالك × مصر للتأمين – 8 مساءً.

السبت 7 نوفمبر

المصري × مصر المقاصة – 5 مساءً.

سيراميكا كليوباترا × أبو قير للأسمدة – 5 مساءً.

بيراميدز × الداخلية – 8 مساءً.

الأهلي × السكة الحديد – 8 مساءً.

الأحد 8 نوفمبر

بتروجت × دلفي – 2:30 ظهرًا.

مودرن سبورت × القناة – 5 مساءً.

طلائع الجيش × بترول أسيوط – 8 مساءً.

الإثنين 9 نوفمبر

وادي دجلة × كهرباء الإسماعيلية – 2:30 ظهرًا.

زد × سمنود – 5 مساءً.

الثلاثاء 10 نوفمبر

المقاولون العرب × المصرية للاتصالات – 5 مساءً.