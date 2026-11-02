هيئة فلسطينية توثق 15 اعتداءً إسرائيليا ضد موسم الزيتون بالضفة

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قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، الاثنين، إنها وثقت 15 اعتداءً نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ضد موسم الزيتون في 6 محافظات بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت الهيئة، في بيان، إن الاعتداءات الـ15 وقعت في مناطق بمحافظات نابلس وسلفيت وقلقيلية (شمال)، ورام الله والبيرة (وسط)، والخليل وبيت لحم (جنوب).

وشملت الاعتداءات الإسرائيلية، وفق البيان، إحراق وإتلاف مئات أشجار الزيتون المعمرة، وتجريف أراضٍ زراعية، وتخريب بئر مياه، واعتقال مزارعين (لم تحدد عددهم).

كما شملت الاعتداءات مصادرة مركبة، وسرقة محاصيل زيتون، ومنع أصحاب الأراضي من الوصول إليها.

وقالت الهيئة إن السلطات الإسرائيلية شرعت ببناء جدار إسمنتي جديد بمحاذاة الشارع الاستيطاني المعروف باسم "عابر السامرة" بقرية مردا شمال سلفيت، بالتزامن مع أعمال تجريف واسعة واقتلاع مئات أشجار الزيتون المثمرة والمعمرة، في منطقة زراعية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات.

وأوضحت أن مسار الجدار يهدد بعزل مساحات إضافية من الأراضي الزراعية، وتقييد وصول المزارعين إلى حقول الزيتون الواقعة خلفه وعلى امتداده.

وحذرت من أن تلك الاعتداءات الإسرائيلية "تكشف عن تصعيد يتجاوز استهداف موسم قطاف الزيتون، إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي للأراضي الزراعية الفلسطينية وفرض قيود دائمة على استخدامها".

كما شددت على أن "تزامن الاعتداءات على الأشجار والمحاصيل مع تخريب مصادر المياه يعكس تكامل أدوات العنف الاستعماري والإجراءات العسكرية في تقويض النشاط الزراعي الفلسطيني".

وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، وضمان حماية المزارعين وأشجارهم ومصادر مياههم، ومساءلة المسؤولين عن تدمير الممتلكات الزراعية والاستيلاء عليها.

ومنذ بدء موسم جني الزيتون مطلع أكتوبر، صعّد المستوطنون اعتداءاتهم ضد المزارعين الفلسطينيين، ما أسفر عن سقوط قتلى وإصابات، وإلحاق أضرار بالممتلكات.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت الهيئة إن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا 3 آلاف و133 اعتداءً في الضفة الغربية خلال أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 52.8 بالمئة مقارنة بشهر سبتمبر الذي سبقه.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين.

وأسفرت هذه الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1220 فلسطينيًا وإصابة نحو 13 ألفًا و350 آخرين، فضلًا عن اعتقال أكثر من 26 ألفًا، وفق معطيات فلسطينية.