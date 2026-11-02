إدارة ترامب تستأنف أمام المحكمة العليا في محاولة لاستبعاد 20 ألف بطاقة اقتراع عبر البريد في كاليفورنيا

استأنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمام المحكمة العليا اليوم الاثنين في محاولة لاستبعاد الآلاف من بطاقات الاقتراع البريدي المتنازع عليها في ولاية كاليفورنيا، وذلك قبل يوم واحد من انتخابات التجديد النصفي الحاسمة.

وجاء الاستئناف الطارئ بعد أن رفضت محكمة استئناف طلبا باستبعاد نحو 20 ألف بطاقة اقتراع لأشخاص تشتبه الحكومة الاتحادية في أنهم قد لا يكونون مواطنين أمريكيين.

وأعطت إدارة ترامب الجمهورية الأولوية لتحديد الناخبين غير المواطنين هذا العام، على الرغم من ندرة وجودهم.

وتقول الحكومة الاتحادية إنه لا ينبغي احتساب هذه الأصوات حتى يتم التحقق من وضع الناخبين.

ويقول المسئولون في كاليفورنيا إن القائمة غير موثوقة إلى حد كبير، ومن المحتمل أن تشمل العديد من الأشخاص الذين يحملون الجنسية الأمريكية.