أودينيزي يعلن إقالة مدربه بسبب سوء النتائج

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قرر نادي أودينيزي الإيطالي إنهاء تعاقده مع الألماني كوستا رونيايتش، المدير الفني للفريق، على خلفية تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وجاء قرار الإقالة بعد سلسلة من 8 مباريات متتالية دون تحقيق أي انتصار، اكتفى خلالها أودينيزي بتعادل واحد مقابل 7 هزائم.

وتعرض الفريق للخسارة أمام لاتسيو وإنتر وكالياري وتورينو وليتشي وميلان وروما، بينما تعادل سلبيًا مع بارما.

وكان رونيايتش قد تولى قيادة أودينيزي في موسم 2024-2025، قادمًا من ليجيا وارسو البولندي، وخاض مع الفريق 94 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 33 انتصارًا، مقابل 18 تعادلًا و43 هزيمة.

وسجل أودينيزي تحت قيادته 111 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 134 هدفًا.

ويحتل أودينيزي المركز التاسع عشر، وقبل الأخير، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع بارما صاحب المركز الثامن عشر.