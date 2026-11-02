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أعلن نادي أودينيزي الإيطالي تعيين باولو زانيتي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق، خلفًا للألماني كوستا رونيايتش، الذي رحل عن منصبه بسبب تراجع النتائج.

وأكد أودينيزي، عبر موقعه الرسمي، تعاقده مع زانيتي حتى 30 يونيو 2027، مرحبًا بالمدرب الجديد في صفوف الفريق.

وكان النادي الإيطالي قد قرر إنهاء تعاقده مع رونيايتش، على خلفية تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، بعدما فشل الفريق في تحقيق أي انتصار خلال 8 مباريات متتالية، اكتفى خلالها بتعادل واحد مقابل 7 هزائم.

وخسر أودينيزي أمام لاتسيو وإنتر وكالياري وتورينو وليتشي وميلان وروما، بينما تعادل سلبيًا مع بارما.

وتولى رونيايتش قيادة أودينيزي في موسم 2024-2025، قادمًا من ليجيا وارسو البولندي، وخاض مع الفريق 94 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 33 انتصارًا، مقابل 18 تعادلًا و43 هزيمة.

وسجل أودينيزي تحت قيادته 111 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 134 هدفًا.

ويحتل أودينيزي المركز التاسع عشر، وقبل الأخير، في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع بارما صاحب المركز الثامن عشر.