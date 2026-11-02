البرلمان الليبي يسمي محافظا جديدا للمصرف المركزي

صوت البرلمان الليبي، اليوم الاثنين، على تسمية فوزي أبو خزام محافظا جديدا للمصرف المركزي، بعد قبول استقالة المحافظ السابق ناجي عيسى.

وأشار المكتب الإعلامي لمجلس النواب في بيان مقتضب، إلى تصويت 78 نائبا من أصل 90 حضروا الجلسة التي عقدت في سبها بجنوب البلاد، على "قبول استقالة المحافظ السابق وتكليف فوزي أبو خزام محافظا لمصرف ليبيا المركزي"، وفق وكالة فرانس برس.

وكان محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى تقدم بطلب استقالته إلى مجلس النواب في بداية أغسطس الماضي، بعد نحو عامين من تعيينه إثر تسوية سياسية أنهت أزمة مالية وإغلاقا للمنشآت النفطية.

وفي 22 أكتوبر الماضي، أعلنت رئاسة مجلس النواب قبول استقالة المحافظ السابق وتكليفها فوزي أبو خزام تولي المنصب في شكل موقت.

وفي اليوم نفسه، أفاد البنك بتعرض مقره الرئيسي في العاصمة طرابلس لاقتحام قامت به قوة لم يحدّدها.

وحمّل البنك المركزي في حينها وزارة الدفاع جزءا من المسئولية لأنها مسئولة عن "حماية مقرّ المصرف وتأمينه ومنع أي اعتداء عليه".

وتعاني ليبيا التي تملك أكبر احتياطات نفطية في إفريقيا، انقساما سياسيا ومؤسساتيا منذ سقوط نظام معمر القذافي ومقتله عام 2011.