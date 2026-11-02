الرئيس الإسرائيلي يعتزم التشاور مع الأحزاب الصغيرة بشأن تشكيل الحكومة

أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الاثنين، أنه يعتزم إجراء محادثات مع الأحزاب الصغيرة بشأن تشكيل حكومة جديدة.

ومن المقرر أن تنطلق المشاورات، التي ستُبث مباشرة، عصر غد الأربعاء، مع حزب "الصهيونية الدينية"، تليها محادثات مع حزب "شاس" الحريدي وحزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف.

ومن المقرر استئناف المشاورات صباح الخميس المقبل، حيث ستبدأ بتحالف يهدوت هتوراة الحريدي (التوراة اليهودية الموحدة)، ثم حزب عوتسما يهوديت (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، ثم حزب "الديمقراطيين" اليساري الليبرالي، ويلي ذلك الحزبين العربييين "راعام" و"القائمة المشتركة"، إضافة إلى تحالف "معًا (إسرائيل)" المنتمي لتيار يمين الوسط بقيادة رئيسي الوزراء السابقين نفتالي بينيت ويائير لابيد.

وتقضي التقاليد بأن يكلف الرئيس المرشح الذي يرى أن لديه أفضل فرصة لتأمين أغلبية برلمانية بتشكيل الحكومة، دون أن يكون ذلك بالضرورة زعيم الحزب الأكبر، وهو رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو، الذي تصدّر حزبه "الليكود" اليميني الانتخابات البرلمانية الأخيرة بـ27 مقعدًا من أصل 120.

وحصل السياسي المعارض جادي آيزنكوت على 21 مقعدًا مع حزبه المؤسس حديثًا "يشار". وبما أن ائتلاف نتنياهو الحاكم وكتلة المعارضة لا يمتلكان أي منهما الأغلبية المطلوبة البالغة 61 مقعدًا، فإن الوضع السياسي في إسرائيل سيشهد جمودًا.

ومن المقرر أن يلتقي زعيما الحزبين الرئيسيين هرتسوج منفردين مساء بعد غد الخميس.