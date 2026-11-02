مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات مائية تشمل تأهيل خزان جبل الأولياء

الدكتور هاني سويلم: مذكرة التفاهم مع السودان ترجمة عملية للشراكة بين البلدين ومشروعاتها تأتي وفقًا لاحتياجاته الفعلية

عصمت القرشي: المشروعات تلبي احتياجات المجتمعات المحلية وتدعم جهود السودان في التعافي وإعادة الإعمار

وقعت حكومتا مصر والسودان، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروعات تنموية في مجال الموارد المائية بالسودان في إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل التي تشرف عليها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وتشمل المذكرة تنفيذ مشروعات تنموية وفقًا لاحتياجات الجانب السوداني، ومنها: إعادة الإعمار من خلال تأهيل البنية التحتية للمنشآت المائية المتأثرة بالحرب، وفي مقدمتها خزان جبل الأولياء، وتنفيذ إجراءات الحماية من الفيضانات، وإنشاء حفائر لحصاد مياه الأمطار، وتنفيذ محطات مياه شرب جوفية مزودة بالطاقة الشمسية، ومقاومة الحشائش المائية.

وأجرت لجنة فنية مصرية معاينة ميدانية لخزان جبل الأولياء تمهيدًا لأعمال التأهيل، وفق بيان لوزارة الري.

كما تشمل المذكرة برامج للتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات في مجالات الموارد المائية ومياه الشرب والصرف الصحي، تنفذ للكوادر الفنية السودانية في مصر والسودان؛ بما يضمن استدامة الاستفادة من المشروعات وتعزيز قدرة المؤسسات السودانية على تشغيلها وإدارتها.

وتتولى لجنة مشتركة للإشراف والتوجيه من الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل التنفيذ والمتابعة، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.

وقع المذكرة وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ووزير الزراعة والري السوداني البروفيسور عصمت قرشي عبد الله محمد، بحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بالسودان محيي الدين سالم، على هامش اجتماع آلية (2+2) لوزراء الخارجية والري في البلدين.

وأكد الدكتور هاني سويلم أن توقيع المذكرة يمثل ترجمة عملية لحرص مصر على دعم السودان الشقيق، وخطوة جديدة في مسيرة الشراكة المائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن المشروعات تأتي استجابة للاحتياجات الفعلية للجانب السوداني، وتسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد البروفيسور عصمت قرشي أن المذكرة تلبي احتياجات فعلية للمجتمعات المحلية في السودان، وتدعم جهود بلاده في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مثمنًا التعاون الممتد بين البلدين في إطار الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.

وتعد المذكرة خطوة تنفيذية لمخرجات اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لموضوعات المياه بين مصر والسودان، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الذي انعقد بالقاهرة في فبراير 2026.

وتستند المذكرة إلى اتفاقية الانتفاع الكامل بمياه نهر النيل الموقعة بين البلدين عام 1959، التي أنشئت بموجبها الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، الإطار المؤسسي للتعاون المائي بين مصر والسودان منذ أكثر من 6 عقود.