 وزير الطاقة الإماراتي: أبو ظبي تستثمر في مسارات تصدير جديدة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الطاقة الإماراتي: أبو ظبي تستثمر في مسارات تصدير جديدة

وكالات
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 3:07 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 3:07 م

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، إن الإمارات ستحمي بنيتها التحتية للطاقة، وستستثمر في مسارات تصدير جديدة وسعة تخزين في الخارج وأساطيل شحن؛ لتكون أكثر استعدادا للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، اليوم الاثنين، أضاف المزروعي أنه لا يمكن التنبؤ بمسار الحرب، لكن الإمارات ستكون أكثر استعدادا ⁠من ذي قبل.

وتصدر الإمارات النفط الخام عبر ميناء الفجيرة، بالقرب من مضيق هرمز. وتعمل على إنشاء خط أنابيب جديد إلى الفجيرة من شأنه مضاعفة طاقة نقل النفط الخام بحلول العام المقبل.

وقال المزروعي للصحفيين على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول: «أعتقد أنه بعد هذه الأزمة، ستقدم شركات عديدة على التفكير والتفكير مجددا ⁠وتصميم وإعادة تصميم منشآتها لتكون أكثر تحملا في المستقبل».

وأضاف: «التحمل كلمة كبيرة. إن لها مستويات، بدءا من البرميل الذي تنتجه وصولا إلى الوجهة التي تنقله إليها. يجب أن تكون ⁠أقرب إلى عملائك».

وكان المزروعي قد ذكر في وقت سابق أمام المؤتمر، أن صادرات بلاده كانت في أوقات معينة أعلى مما كانت عليه ⁠قبل الحرب.

وأفادت «رويترز» في يونيو، بأن الإمارات رفعت صادراتها من النفط الخام والمكثفات إلى مستوى ⁠قياسي، وذلك بعد فترة وجيزة من انسحابها من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

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