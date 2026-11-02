ترامب يختتم موسم انتخابات التجديد النصفي بالتركيز على الإصلاحات في العاصمة واشنطن

اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، موسم انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، والتي سيحكم الناخبون خلالها عليه وعلى الحزب الجمهوري بناء على الأسعار، بالتركيز على الإصلاحات في العاصمة واشنطن.

وبعد تخصيصه 20 دقيقة للحديث عن مشاريع البناء الخاصة به في واشنطن العاصمة، قال ترامب إن انتخابات يوم الثلاثاء قد تكون أهم انتخابات تجديد نصفي "في حياتنا".

وقال ترامب: "لدينا الكثير من الأشياء العظيمة المخطط لها لواشنطن، وكان بإمكاني التطرق إلى الشأن الوطني، ولكن ليس لديكم وقت كاف لذلك".

وبدلا من التركيز على القضايا التي عبر الناخبون عن قلقهم بشأنها، خصص ترامب جزءاً كبيراً من كلمته للتطرق إلى عمليات التجميل والتطوير التي أجراها في واشنطن و"بركة الانعكاس" الشهيرة أمام نصب لينكولن التذكاري في العاصمة الأمريكية واشنطن، معلنا عن إعادة افتتاحها رسميا، ومازحا بأنه يريد تسميتها باسمه، ومكرراً ادعاءاته غير الصحيحة بوقوع أعمال تخريب طالت أعمال الإصلاح التي أمر بها.