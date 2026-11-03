وكالة الأنباء الإيرانية: سماع دوي 5 انفجارات في جزيرة قشم

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية، مساء الاثنين، بسماع دوي انفجارات متواصلة في جزيرة قشم، حيث قُدِّرت بخمسة انفجارات حتى الآن.

وقالت الوكالة الإيرانية، إن قوة أصوات الانفجارات تشير إلى أن الضربات ربما تكون أصابت مواقع داخل قشم.

وأشارت إلى أن بعض سكان جزيرة قشم أفادوا برصد تحليق طائرتين في سماء الجزيرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأن الولايات المتحدة تتنصر في الحرب مع إيران، وأن الأخيرة تريد عقد صفقة مشيراً إلى إمكانية حدوث ذلك، مستدلاً بذلك على انخفاض أسعار النفط الأخيرة.

وأضاف أن إيران تحاول المماطلة، لكنها ترغب في التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى، مشيرًا إلى أنه ليس في عجلة من أمره لاتخاذ قرار بشأن استئناف القتال مع إيران.