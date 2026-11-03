القناة 13 الإسرائيلية: اعتراض داخل حزب آيزنكوت على حكومة تعتمد على القائمة العربية المشتركة

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء الاثنين، عن اعتراضات داخل حزب «ياشار»، بزعامة جادي آيزنكوت، على التعاون مع القائمة العربية المشتركة أو دعم حكومة أقلية تستند إليها.

وقالت القناة إن عضوين على الأقل في الحزب عبّرا، خلال محادثات مغلقة جرت في الأيام الماضية، عن رفض احتسابهما ضمن المؤيدين لترتيب حكومي تشارك فيه «المشتركة» أو يعتمد على دعمها.

وتتعلق المعلومات التي أوردتها القناة بمواقف داخلية منسوبة إلى أعضاء في الحزب، في وقت يواصل فيه آيزنكوت اتصالاته لتشكيل حكومة بديلة بعد الانتخابات.

ويأتي التقرير قبيل اجتماع قيادات المعسكر المعارض لنتنياهو غدًا الثلاثاء، لبحث تنسيق خطواتها. وأعلن حزب «ياشار» أن الاجتماع يضم آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيجدور ليبرمان ويائير جولان ويائير لابيد، بحسب «تايمز أوف إسرائيل».

واتفقت أحزاب المعسكر على ترشيح آيزنكوت للحصول على التكليف، بينما تستمر الخلافات بشأن الاعتماد على الأحزاب العربية أو التفاهم مع الأحزاب الحريدية، إلى جانب التنافس على رئاسة الكنيست، وفق التقارير الإسرائيلية.

وحصل «ياشار» على 21 مقعدًا، ضمن 48 مقعدًا للأحزاب اليهودية المعارضة لنتنياهو، بينما تمتلك «المشتركة» 11 مقعدًا و«الموحدة» ثمانية. وتضع هذه الخريطة مواقف الأحزاب وأعضائها في صلب حسابات التصويت على أي حكومة مقبلة.