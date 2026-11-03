هشام الحلبي: ضربة أمريكية محتملة لـ إيران قد تنفذ خلال 3 أيام

قال اللواء طيار هشام الحلبي مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن الضربة الأمريكية المخطط لها ضد إيران قد تنفذ خلال يوم أو يومين أو ثلاثة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مرجحًا ألا يطول انتظار تنفيذها بعد الانتخابات.

وأضاف عبر برنامج "الصورة مع لميس الحديدي"، على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بالضربة سيكون صعبًا، لأنه قد ينقل المشهد من محاولات التفاوض إلى مواجهة عسكرية يصعب السيطرة عليها، في ظل استعداد إيران لتوسيع نطاق الحرب بشكل كبير.

ورأى أن مشاركة إسرائيل في أي هجوم أمريكي تحمل مكاسب وتداعيات سلبية للولايات المتحدة الأمريكية؛ فمن ناحية، ستخفف العبء العملياتي عن القوات الأمريكية، لكنها في المقابل قد تكسب إيران تعاطفًا عربيًا، وتدفع الجماعات المسلحة المتعاطفة معها إلى الدخول المباشر في الحرب، فضلًا عن استنزاف جزء من صواريخ الدفاع الجوي الأمريكية نتيجة التصدي للصواريخ الموجهة إلى إسرائيل.

وأشار إلى تعدد الملفات الخلافية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وعدم التوصل إلى حلول بشأنها عبر المفاوضات، ومن بينها البرنامج النووي، ومضيق هرمز، والعقوبات، والأموال المجمدة، وحلفاء إيران، وتطوير قدراتها الصاروخية.

واستكمل أن استمرار الصراع يرتبط بمساعي كل طرف للحفاظ على نفوذه في المنطقة، معتبرًا أن الخطر الأكبر أمام الولايات المتحدة يتمثل في أن تتحول الحرب إلى مواجهة تخرج عن السيطرة، وهو ما يجعل قرار توجيه الضربة معقدًا.