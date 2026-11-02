انتقد الحسين عموتة المدير الفني للأهلي لاعبيه بعد الفوز بصعوبة على المقاولون العرب بنتيجة 1-0، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الرابطة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هدفه المنافسة على كل الألقاب.

وانتزع الأهلي نقاط الفوز على المقاولون بهدف أشرف بن شرقي في الدقيقة 93.

وقال عموتة في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء الذي أقيم في ستاد القاهرة "نتعامل بجدية في كل المباريات، وهذه المواجهة كانت فرصة للوجوه الشابة مثل محمد عبد الله ومحمود صلاح، والعائدين من الإصابات مثل ياسر إبراهيم الغائب منذ مباراة المقاولون الأولى في بطولة الدوري".

أضاف المدرب المغربي "سيطرنا إجمالا، وللأسف مثل المباراة السابقة، نهدر الكثير من الفرص، يجب أن نكون أكثر حسما، يجب أن نفوز بثلاثة أو أربعة أهداف".

تابع "إجمالا المستوى جيد، وكنا نحتاج فقط لتسجيل أكثر من هدف".

وأشار "أشركنا عددا من الوجوه الجديدة، ولكن النية دائمة هي الفوز بالمباريات والمنافسة على جميع الألقاب، هدفنا من كأس الرابطة تجهيز اللاعبين والفوز باللقب".

وأوضح "نتابع آخر 5 مباريات لأي فريق نواجهه، واللاعبون محاضرة 15 دقيقة لتجنب المفاجآت".

وختم تصريحاته في هذا الصدد "أركز بنسبة 90% أن يفرض فريقنا أسلوبه أفضل من التأقلم على أسلوب المنافس، لكن التحضير من خلال مقاطع الفيديو مهمة جدا، لدراسة تفاصيل المنافس واستغلال كل فرصة للوصول إلى مرماه".