 عمرو أديب منتقدا ارتفاع أسعار السلع: علبة الجبنة بتزيد كل 15 يوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عمرو أديب منتقدا ارتفاع أسعار السلع: علبة الجبنة بتزيد كل 15 يوم

عمرو أديب
عمرو أديب
أحمد علاء
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 11:08 م | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2026 - 11:08 م

وجه الإعلامي عمرو أديب، رسالة للتجار بسبب الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع خلال الفترة الماضية، قائلًا: «اتقوا الله حيثما كنتم».

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الاثنين: «إحنا بنشوفكم والدولار طالع ومش بنشوفكم والدولار نازل.. ده سعر علبة الجبنة بيزيد كل 15 يوم».

وأوضح أديب أن أسعار السلع زادت الأسبوع الماضي بعد زيادة سعر الدولار، معتبرًا أن السؤال الذي يفرض نفسه حاليًّا هو هل ستتراجع الأسعار مع انخفاض سعر الدولار.

ونوه بأن هناك احتمالات بأن ينخفض سعر الدولار حتى مستوى 52 جنيهًا على الأقل، متسائلًا عما إذا كان هذا الانخفاض سيواكبه تراجع في أسعار السلع.

واستغرب أديب، عدم وجود أصوات تعبر عن ارتفاعات الأسعار في مصر، وقال إنه لا يجد صوتًا يتحدث بوضوح عن هذه الزيادات سواء جهة أو جمعية أو نواب.

وتابع: «هل يعقل أنه لا يوجد في مصر من يعبر عن الأسعار ومن يقول كفاية كده كتير وكده كفاية ومن بيحلل الأسعار».

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