مقذوف مجهول يُحدث ثقبًا بسفينة قبالة سواحل عُمان

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الاثنين، تلقيها بلاغًا عن تعرض سفينة لمقذوف مجهول قبالة سواحل سلطنة عُمان، ما تسبب في حدوث ثقب بجانبها الأيمن، دون تسجيل إصابات بين أفراد طاقمها أو أضرار بيئية.

وقالت الهيئة، في بيان تحذيري، إنها تلقت بلاغًا عن حادث وقع على بُعد 9 أميال بحرية شمال شرقي منطقة ليما في سلطنة عُمان.

وأوضحت أن ربان السفينة أبلغ عن تعرضها للإصابة بمقذوف مجهول، ما أدى إلى حدوث ثقب في جانبها الأيمن.

وأكدت الهيئة سلامة السفينة وطاقمها، مشيرة إلى عدم الإبلاغ عن أي تأثير بيئي ناجم عن الحادث.

ولم يحدد البيان نوع المقذوف أو الجهة المسؤولة عن إطلاقه، كما لم يورد تفاصيل بشأن هوية السفينة أو وجهتها.

ودعت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية السفن العابرة للمنطقة إلى توخي الحذر أثناء الملاحة، والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

يأتي ذلك في ظل تصاعد المخاطر الأمنية على الملاحة في منطقة الخليج ومضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به خلال الأشهر الأخيرة، مع تسجيل سلسلة هجمات وحوادث استهدفت سفنًا تجارية.

وتتزامن الأحداث مع توتر متواصل بين إيران والولايات المتحدة بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع في العالم، وأحد الملفات الرئيسية في مفاوضات إنهاء الحرب بين الجانبين.

وبدأت الحرب بهجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أبريل الماضي، ثم تجددت المواجهات بين واشنطن وطهران في يوليو في ظل تعثر المفاوضات، رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.