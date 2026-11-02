نتنياهو: مستعد للحوار بشأن تشكيل حكومة واسعة وسأتولى قيادتها

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، استعداده لإجراء حوار مع مختلف الأحزاب السياسية بهدف تشكيل حكومة وطنية واسعة برئاسته.

وأكد نتنياهو، أنه يسعى لتشكيل حكومة تضم شركاءه السياسيين وأي حزب يرغب في الانضمام إليها، بحسب موقع العربية نت الإخباري.

وقال نتنياهو، إن الجمهور في إسرائيل لا يريد حكومة تعتمد على القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة، معتبرا أنهما حزبان "يدعمان الإرهاب وينكران وجود الدولة اليهودية".

وأضاف نتنياهو، في تصريح نشرته صحيفة "معاريف"، أن حزبه "الليكود" كان منذ اليوم الأول يبدي استعداده لتشكيل حكومة وطنية واسعة.

وتابع: "اختارت أغلبية واضحة من الجمهور اليهودي حزب الليكود ليكون الحزب الأكبر، واختارتني أنا رئيسا للحكومة لقيادة الحكومة المقبلة".

وقال نتنياهو: "نطمح إلى تشكيل حكومة واسعة مع شركائنا ومع كل حزب يرغب في ذلك ولا يدعم الإرهاب، وأنا منفتح على إجراء حوار بهذا الشأن".