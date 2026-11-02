إنزاجي يتحدى شباب الأهلي قبل المواجهة الآسيوية: هدفنا حصد النقاط الثلاث

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أكد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، صعوبة المواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي الإماراتي، والمقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2026-2027، مشددًا على أن فريقه يستهدف تحقيق الفوز.

وتحدث إنزاجي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، مؤكدًا أن المنافس يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، وهو ما يجعل المواجهة تحديًا قويًا للفريق الهلالي.

وقال مدرب الهلال: «نواجه منافسًا صعبًا يملك لاعبين مميزين، لكن هدفنا تحقيق الانتصار»، مشيرًا إلى أن تقارب مواعيد المباريات يمثل تحديًا كبيرًا أمام الجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف أن الفريق يدرك جيدًا طبيعة المنافسة ومتطلباتها، ويعمل بشكل مستمر على تفادي الإصابات والحفاظ على جاهزية اللاعبين، خاصة مع ضغط المباريات خلال الفترة المقبلة.

وعبّر المدير الفني الإيطالي عن رضاه بالمستوى الذي وصل إليه الهلال تحت قيادته، مؤكدًا أن الفريق يقدم كرة قدم قوية، ويملك عناصر مميزة في مختلف الخطوط.

واختتم إنزاجي تصريحاته بالتأكيد على رضاه عما حققه الفريق خلال عام ونصف من قيادته، مشيرًا إلى امتلاك الهلال، من وجهة نظره، أفضل خطي هجوم ودفاع.

ويسعى الهلال إلى استغلال جاهزية لاعبيه وعاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصار جديد، ومواصلة نتائجه الإيجابية في مشواره ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.