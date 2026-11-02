ترامب: إيران ترغب في إبرام اتفاق وقد يحدث ذلك

قال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن إيران ترغب في إبرام اتفاق لإنهاء الحرب، ‌مشيرا ⁠إلى احتمال حدوث ذلك.

وقال ترامب في خطابٍ لخص فيه حملة انتخابات التجديد النصفي عند سفح نصب لنكولن التذكاري أمام البركة العاكسة: "انخفضت أسعار النفط اليوم بمقدار 10 دولارات، وهذا أكبر انخفاض في أسعار النفط في التاريخ. لم يسبق أن انخفض سعر النفط بهذا القدر في يومٍ واحد - انخفاض قدره 10 دولارات. وسينخفض أكثر من ذلك بكثير، لأننا ننتصر على إيران، وننتصر بسهولة"، بحسب سي إن إن.

وزعم ترامب "لقد تم تدمير أسطولهم البحري. لقد تم تدمير سلاح الجو الخاص بهم. طائراتهم متناثرة إلى قطع صغيرة في جميع أنحاء مدارج المطارات في إيران".

وأضاف " تضررت أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم، وانخفضت قدرتهم الصاروخية بشكل كبير، كما انخفضت قدرتهم على إنتاج الصواريخ بشكل كبير أيضا...وهم لا يملكون المال. الشيء الوحيد الذي يملكونه هو أعلى معدل تضخم مسجل في أي دولة خلال السنوات الخمس عشرة الماضية، وهو تضخم يزيد عن 300%. وهم يريدون التوصل إلى اتفاق، وهذا ممكن بالتأكيد.