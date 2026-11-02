حمزة عبد الكريم سلاح برشلونة السري في دوري أبطال أوروبا

قرر نادي برشلونة الاستعانة بعدد من العناصر البارزة لتعزيز صفوف فريق الشباب، قبل المواجهة المرتقبة أمام أستون فيلا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للشباب، وفي مقدمتهم المهاجم حمزة عبد الكريم وإبريما تونكارا.

ويسعى الفريق، بقيادة المدرب بول بلاناس، إلى استغلال هذه التعزيزات لتحقيق الفوز على منافسه الإنجليزي، والاقتراب من حسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

ويمتلك فريق برشلونة الرديف 4 نقاط من أصل 9 نقاط ممكنة، ويمنحه الفوز على أستون فيلا دفعة مهمة نحو تأمين بطاقة التأهل، فضلًا عن تعزيز فرصه في إنهاء مرحلة المجموعات ضمن المراكز المتقدمة، وتجنب خوض الملحق المؤهل إلى دور الـ16.

ويدخل الفريق الكتالوني المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعد المستوى الجيد الذي ظهر به خلال مباراته الأوروبية الأخيرة خارج ملعبه أمام باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «سبورت» الإسبانية، فإن أبرز التعزيزات التي سيحصل عليها فريق الشباب تتمثل في انضمام إبريما تونكارا وحمزة عبد الكريم.

وكان تونكارا قد شارك في تدريبات الفريق، يوم الاثنين، تحت قيادة بول بلاناس، بعدما انضم مؤخرًا إلى تدريبات الفريق الأول بقيادة هانزي فليك.

ولا يستطيع اللاعب المشاركة مع الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا، بسبب عدم استيفائه شروط القيد في القائمة الثانية (B)، التي تتطلب أن يكون اللاعب قد أمضى عامين متتاليين داخل النادي منذ بلوغه 15 عامًا.

وبما أن تونكارا يبلغ 16 عامًا، ولم يتم قيده في القائمة الأولى (A)، فإن دوري أبطال أوروبا للشباب يمثل البطولة الأوروبية المتاحة أمامه للمشاركة.

على الجانب الآخر، لم يتمكن حمزة عبد الكريم من إكمال المران الجماعي، يوم الاثنين، لكن إدارة برشلونة قررت ضمه إلى قائمة فريق الشباب، من أجل منحه فرصة الظهور للمرة الأولى في البطولة.

وجاء القرار في ظل محدودية مشاركات المهاجم المصري مع الفريق الأول، إلى جانب جاهزية لاعبين مثل جابرييل جيسوس ورافينيا للمشاركة مع الفريق المحترف، وهو ما دفع الإدارة الرياضية إلى إتاحة الفرصة لحمزة للحصول على مزيد من دقائق اللعب واكتساب الخبرة في مواجهة قوية على المستويين الفني والتنافسي.