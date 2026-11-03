قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن خطة برنامج الطروحات الحكومية، تتضمن طرح شركة مصر لتأمينات الحياة بالبورصة مطلع شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف خلال برنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر « TeN» أن الوحدة تخطط لطرح حصة في شركة مصر للألومنيوم، لافتا إلى أن الخطوات التالية ستشمل طرح مجموعة من الشركات الأخرى وفقا لمستوى جاهزيتها للطرح.

ووجه الشكر للهيئة العامة للرقابة المالية على ما تقدمه من دعم ومساندة كبيرة لإنجاح إجراءات التقييم، مضيفا: «المستشارون الماليون المستقلون المقيدون لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يعملون خلال الفترة الماضية في كل الشركات المملوكة للدولة؛ لإعداد دراسات القيمة العادلة لاعتمادها من الهيئة».

ورد على التساؤل حول مراعاة أبعاد الأمن القومي في قطاعات استراتيجية كالدواء وطمأنة الشارع بشأن عدم طرحها، قائلا إن «الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي لها معاملة ومعالجة مختلفة وموضوعة جانبا».

واستشهد على سبيل المثال بقطاع الدواء، مضيفا أن: «الشركة القابضة للأدوية يتبعها ثماني شركات، من بينها خمس شركات مقيدة بالفعل في البورصة المصرية مثل شركات: القاهرة للأدوية، والعربية للأدوية، والنيل للأدوية، والإسكندرية للأدوية، والدولة تمتلك فيها ما بين 60% إلى 66%».

وأكد أن الدولة «تحافظ على الأغلبية المملوكة للدولة في شركات الأدوية، وكذلك قدر الإمكان على الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي مثل شركات الأدوية، وقطاعات كثيرة جدًا تتعلق بالأمن القومي والدفاع، وكل هذه الشركات حصرناها ضمن الشركات ذات البعد القومي والاستراتيجي، ولا نقترب منها بالمعنى الدارج».

ولفت في الوقت ذاته إلى إمكانية إشراك القطاع الخاص بنسبة محددة بهدف حوكمة بعض الشركات، متابعا: «دور القطاع الخاص يؤدي إلى حوكمة الشركات، فقد تقرر طرح 10% فقط من شركة ذات بعد قومي واستراتيجي في البورصة المصرية؛ بهدف تحقيق حوكمة غير مباشرة للإدارة، ونشر قوائمها المالية كل ثلاثة أشهر، والإفصاح عن أي متغيرات بشفافية أمام كل المواطنين».