إصابة 4 أشخاص في حريق قاعة أفراح بمنطقة أوسيم

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أصيب 4 أشخاص بحالات اختناق إثر حريق نشب داخل قاعة أفراح بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل قاعة أفراح بالمكان المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، كما دفعت الجهات المعنية بسيارتي إسعاف تحسبًا لوقوع إصابات.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات والأبنية السكنية المجاورة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، الذي أسفر عن إصابة 4 أشخاص بحالات اختناق، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل الأجهزة الأمنية إجراء التحريات، من خلال سؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.



