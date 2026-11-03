الدولار ينخفض قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

تراجع الدولار اليوم الاثنين مع هبوط أسعار النفط وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبل أسبوع حافل بالمحفزات، من بينها انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وسلسلة من البيانات المتعلقة بسوق العمل الأمريكية، وقرارات عدة بنوك مركزية بشأن أسعار ​الفائدة.

وهوت أسعار الخام بنحو سبعة بالمئة بعدما عزز استمرار المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين والقطريين بشأن إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على ‌إيران الآمال في تقليص اضطرابات الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط.

وساعد تراجع أسعار النفط في البداية على دعم الأسهم الأمريكية، لكن أسهم التكنولوجيا عادت للانخفاض مع تراجع سهم أبل بنحو اثنين بالمئة قبيل إعلان نتائجها الفصلية وهبوط سهم أوراكل بأكثر من ثمانية بالمئة بعد إعلان خطط لجمع 20 مليار دولار من خلال بيع سندات وأسهم.

وتسببت المخاوف المتزايدة ​بشأن الإنفاق الضخم للشركات على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة في الضغط على الأسهم خلال الأسابيع الماضية، وهو ما دعم الدولار باعتباره ​ملاذا آمنا.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، 0.22 بالمئة إلى 101.76 نقطة بعد أن هبط إلى 101.42 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 30 سبتمبر أيلول.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.1192 دولار، حتى بعد تعديل وكالة فيتش لتوقعاتها بشأن فرنسا من "مستقرة" إلى "سلبية" في وقت ​متأخر من يوم الجمعة بسبب تدهور أوضاع الدين.

ويتوجه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع غدا الثلاثاء لتحديد ما إذا كان الديمقراطيون سيتمكنون من انتزاع السيطرة على الكونجرس ​من الحزب الجمهوري ⁠بزعامة الرئيس دونالد ترامب، مع تصدر الاقتصاد وارتفاع الأسعار اهتمامات الناخبين. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز الديمقراطيون بمجلس النواب، لكن انتزاع السيطرة على مجلس الشيوخ قد يكون أكثر صعوبة.