مباحثات سعودية فرنسية تركز على العلاقات الإستراتيجية في المجال الدفاعي بين البلدين

استعرض وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، هاتفيا اليوم الاثنين، مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية كاثرين فوترين سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية في المجال الدفاعي بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأضافت "واس" أن الوزير السعودي ونظيرته الفرنسية "بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وتنسيق الجهود اللازمة بشأنها؛ بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم."

وأدانت فرنسا رسميا اعتداءات ميليشيا الحوثي المتكررة على أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في الدفاع عن أراضيها وبنيتها التحتية.