صندوق تحيا مصر: وصول 778 طن مساعدات وبدء تسليمها للأشقاء في غزة

قال هشام خليفة، مدير قطاع المشروعات بصندوق تحيا مصر، إن القافلة الإنسانية الشاملة التي أطلقها الصندوق لدعم أهالي قطاع غزة، وصلت إلى ميناء رفح البري محملة بـ778 طنًا من المساعدات، تمهيدًا لإدخالها إلى القطاع، وبدأت المساعدات في الوصول إلى الأهالي الاثنين.

وأضاف "خليفة" عبر مداخلة هاتفية على قناة "TEN”، أن القافلة تضم 62 شاحنة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والشركات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تسيير قوافل الدعم لمساندة أهالي غزة، لافتًا إلى أن نحو 90% من محتوياتها مواد غذائية جافة ومعلبة وأطعمة سهلة وسريعة التحضير.

وتابع أن القافلة تتضمن عشرات الآلاف من قطع الملابس الشتوية لمختلف الفئات من الأطفال والرجال والسيدات، إلى جانب الأغطية والمفروشات والحفاضات ومستلزمات الأطفال حديثي الولادة، فضلًا عن عشرات الأطنان من الدقيق، في ضوء الاحتياجات الحالية للقطاع، خاصة مع وجود أزمة في بعض المخابز.

وأشار إلى أن تجهيز المساعدات تم بمشاركة أعداد كبيرة من المتطوعين من مختلف الجامعات، وبفضل تبرعات المصريين، مضيفًا أن التنسيق مستمر على مدار الساعة مع الهلال الأحمر المصري لإدخال المساعدات، ورصد الاحتياجات الأكثر إلحاحًا للأهالي داخل القطاع.

واستكمل أن مختلف الجهات المعنية تتعاون تحت شعار "نتشارك من أجل الإنسانية"، بهدف تخفيف معاناة أهالي غزة، مشيرًا إلى أن الصندوق أرسل منذ بداية الأزمة عام 2021 أكثر من 1580 شاحنة محملة بنحو 24 ألف طن من المساعدات، بخلاف جهود مؤسسات المجتمع المدني الأخرى في تسيير القوافل الإغاثية.