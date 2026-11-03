قال الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن المحافظة أتاحت للمواطنين 7 أنواع من الأشجار بأسعار مخفضة تصل إلى 60%، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «تخضير القاهرة»، لتوسيع المسطحات الخضراء ومواجهة تحديات الزحام والكثافة السكانية.

وأضاف «صابر» عبر برنامج «من ماسبيرو»، مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن المبادرة تنفذ بالشراكة مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والجامعات والنوادي والمدارس، لافتًا إلى أن المحافظة شهدت إقبالًا من المواطنين على شراء الأشجار وزراعتها.

وتابع أن المحافظة بدأت تنفيذ المبادرة وفق أسس علمية، من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة لاختيار أنواع الأشجار المناسبة للزراعة في القاهرة، لافتًا إلى أن الأنواع السبعة المختارة لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، وهي دائمة الخضرة والإزهار، ولا تتساقط أوراقها بكثافة بما يقلل من التلوث.

وأشار إلى أن المحافظة لديها نحو 21 مشتلًا، ويمكن للمواطنين شراء الأشجار منها بالأسعار المخفضة، كما تتيح المحافظة زراعتها مجانًا من خلال الاتصال بها، سواء كانت الأشجار مشتراة من مشاتل المحافظة أو من مصادر أخرى، بالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وكان محافظ القاهرة، أعلن مساهمة جامعة مايو في القاهرة بـ1000 شجرة، استجابة لدعوة محافظة القاهرة لمؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة في أعمال التشجير، وتنفيذ مبادرة «تخضير القاهرة»، بما يعزز جهود التوسع في أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالعاصمة.