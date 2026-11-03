القابضة للصناعات الغذائية: ندرس إضافة الأسماك والدواجن والياميش بمبادرة خفض الأسعار في رمضان

قال عادل الخطيب، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، يعقد اجتماعات دورية مع مسئولي الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن توافر السلع والمبادرات.

وذكر في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، أن اجتماع الأمس، تناول الموقف التنفيذي لمبادرة خفض الأسعار، والاستعدادات لشهر رمضان، وغيرها.

وأضاف أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجّه بزيادة عدد منافذ مبادرة خفض الأسعار من 284 إلى 400 منفذًا في 191 مركزًا على مستوى الجمهورية، مع مراعاة التوزيع الجغرافي، والكثافة السكانية، والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتابع أن المبادرة انطلقت في 10 سبتمبر الماضي وتستمر حتى مارس 2027، مرورًا بشهر رمضان، مؤكدًا توافر أرصدة كافية من السلع.

واستكمل أن هيئة السلع التموينية وفّرت التمويل اللازم للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتوفير السلع الخاصة بالمبادرة منذ انطلاقها وحتى نهايتها في مارس 2027، وأنه تم ضخ مبلغ آخر بالأمس.

وشدد على أن المبادرة مستمرة حتى مارس 2027 دون تغيير في الأسعار، ومع زيادة أعداد المنافذ تدريجيًا، متابعًا: «عندنا أرصدة كافية تغطينا بأي متغيرات داخلية وخارجية».

وتحدث الخطيب، عن اتجاههم للتوسع تدريجيًا في قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة، بإضافة أصناف تتناسب مع احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، ومنها الياميش والأسماك والدواجن.

واستعرض الخطيب قائمة السلع المطروحة حاليًا والتي تُغطي ما لا يقل عن 70% من احتياجات الأسر، وتتضمن السكر، الأرز، والمكرونة، والشاي، والزيت، والفول، والعدس، والأجبان.



وأعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، التوسع في منافذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، بزيادة عددها من 284 إلى 400 منفذ على مستوى الجمهورية، من خلال إضافة 116 منفذًا جديدًا، جارٍ حاليًا تحديد مواقعها، بما يسهم في توسيع نطاق المبادرة ووصول التخفيضات إلى أكبر عدد من المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة، ومعدلات تطبيق التخفيضات بالمنافذ المشاركة، ومدى توافر السلع وانتظام ضخ الكميات بالأسواق، في إطار الاستعداد المبكر لاستقبال شهر رمضان المبارك، قبل نحو 100 يوم من حلوله.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من قيادات الشركة والوزارة، لمناقشة آليات توفير السلع وضمان استقرار الإمدادات، ومتابعة الالتزام بالتخفيضات المعلنة التي تتراوح بين 15 و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية.

وفي إطار ضمان استمرارية المبادرة، وجه وزير التموين الهيئة العامة للسلع التموينية بتوفير التمويل اللازم للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتأمين مخزون كافٍ من السلع المطروحة، وضمان استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر، حتى مارس 2027، بما يغطي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وبحث الاجتماع التوسع في قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة، والتي تضم حاليًا 30 سلعة أساسية، من خلال إضافة أصناف جديدة تتناسب مع احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، على أن يبدأ طرحها قبل حلول الشهر الكريم.