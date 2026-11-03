قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن طرح بنك القاهرة يمثل أكبر طرح في تاريخ طروحات البورصة المصرية وسوق المال بشكل عام.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن قيمة الطرح تجاوزت نحو 36 مليار جنيه، مؤكدا أن جانبا كبيرا جدا منه جاء في صورة استثمارات جديدة من مشاركين ومستثمرين أجانب ستدخل إلى القطاع المصرفي.

وشدد أن الطرح يمثل «شهادة ثقة في قدرة سوق المال المصرية ،على استيعاب هذا الحجم من الطروحات المليارية، الذي يعزز مكانة سوق المال المصرية وقدرتها على الجذب، وهو أمر يدعو للفخر في ظل ظروف إقليمية صعبة ومشهد يسوده عدم اليقين في المنطقة».

وأكد أن «الحكومة ملتزمة بمواصلة برنامج الطروحات الحكومية»، وتوسيع قاعدة الملكية، والاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتطوير إدارتها من خلال «استمرار طرح المزيد من الأصول المملوكة للدولة في سوق المال خلال الفترة المقبلة».

ولفت إلى أن نحو 600 مليون دولار من إجمالي الطرح مثلت أموالا جديدة دخلت إلى البورصة المصرية من مستثمرين جدد معظمهم.

وأشار إلى التزام الحكومة بوعودها واستمرار وتيرة الطروحات خلال الفترة المقبلة والتي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تعكف على الانتهاء من ملفات الطروحات التالية للإعلان عن أخبار إيجابية وطرح جديد في قريبا.

وتمكن سهم بنك القاهرة من جذب سيولة تتجاوز 600 مليون جنيه في أول ربع ساعة، بعد طرح السهم لأول مرة، وارتفع سهم بنك القاهرة بنحو 7% خلال أول 15 دقيقة بعد بدء تداوله بالبورصة المصرية، الاثنين، متجاوزا سعر الطرح البالغ 5.30 جنيهات، ليرتفع إلى 5.68 جنيهات، فيما تجاوزت كمية التداول عليه 95 مليون سهم خلال أول ربع ساعة، بقيمة تخطت 600 مليون جنيه، ليتصدر الأسهم النشطة في بداية الجلسة.