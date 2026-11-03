قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إن القيمة السوقية لبنك القاهرة بلغت 80.8 مليار جنيه، وأن الطرح شمل 45% من أسهمه.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، إلى أن طرح 45% من أسهم بنك القاهرة للتدوال غطّى الطرح العام لـ27 مرة، والخاص لـ7 مرات.

وأكد أن إدارة البنك لن تتغير، وأن بيانات البنك وقوائمه المالية يُفصح عنها على شاشات التداول، ما يؤدي لمزيد من الإفصاح والحوكمة، لافتًا إلى بنك القاهرة هو شركة مساهمة مصرية مملوكة لبنك مصر.

وأشاد بتعاون عدّة جهات لتنفيذ هذا الطرح، بدءًا من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والبورصة المصرية، وبنوك الاستثمار، وغيرهم، متابعًا أن «كل هذا أدى إلى وجود طرح جيد جدا في سوق المال المصري نفتخر به».

وشدد على أن الهدف الأول لطرح بنك القاهرة للتداول هو حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى إصدار القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وتابع أن هذا القانون قدّم دعمًا كبيرًا للشركات المملوكة للدولة، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت حصرها وتصنيفها للمرة الأولى، وأن وحدة الشركات المملوكة للدولة والتي انطلقت مطلع العام الجاري كان لها دور هام في الاقتصاد المصري.

ورأى أن قيد بنك القاهرة نهائيًا في البورصة اليوم، وبدء التداول في جلسة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الذي دق «جرس التدوال»، هو «حدث غير عادي»، بعدما قيّد بصورة مؤقتة لـ9 سنوات.



وأدرجت أسهم بنك القاهرة للتداول بالبورصة اليوم، بإجمالي قيمة طرح تجاوز 36.3 مليار جنيه.

وشمل الطرح أكثر من 6.8 مليار سهم، بما يمثل 45% من إجمالي أسهم البنك، الذي يبلغ رأس ماله المصدر 30.5 مليار جنيه، في حين بلغت القيمة السوقية للبنك 80.8 مليار جنيه، كما نجح الطرح في جذب مبالغ تتجاوز نصف مليار دولار جرى تحويلها من الخارج.