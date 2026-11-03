قال الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، إنهم عملوا خلال الفترة الماضية على حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي أسوة بما يحدث في مختلف الدول حول العالم.

واستشهد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الإثنين، بالصين التي تُعتبر «أعتى الدول الاشتراكية»، موضحًا أن عدد الشركات المملوكة للدولة داخلها بلغ 150 ألفًا، وأنها بدأت بحوكمتها، وزيادة دور القطاع الخاص.

وأشار إلى الإشادات بوثيقة سياسة ملكية الدولة وخطتها التنفيذية، لافتًا إلى برنامج الطروحات الذي اعتمده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال إن البرانامج يقدم منهجية جديدة للطروحات، بقيد 30 شركة في بورصة الأوراق المالية، 5 منها للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، و5 من القابضة للصناعات المعدنية، وغيرها، متابعًا أن «الناس كانت تختزل الشركات المملوكة للدولة فيما كان يسمى بوزارة قطاع الأعمال التي أُلغيت في التعديل الوزاري الأخير».

وتابع: «هناك سؤال مهم جدا عن كفاءة إدارة الأصول، وقبل أن نبحث عنه لابد من حصرها وتصنيفها»، مؤكدًا أن «الدولة لديها مقومات كثيرة جدا».

ونوه إلى أن وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، وضعت خطة تنفيذية للعام 2026، وأنشأت منظومة بالذكاء الاصطناعي لحصر وتصنيف والشركات المملوكة للدولة.

وأضاف: «دائمًا كان يُقال إن مصر عندها ديون هذا الجانب الشمال في الحساب، والجانب الآخر ماذا تملك الدولة أمام هذه الديون»، متابعًا: «الدولة لا عندها مقومات كثيرة وجاري حاليا حصرها».

وتوقع أن يصل عدد الشركات التي تُسهم بها الدولة بعد الحصر إلى 1500 شركة، متابعًا أن «قانون تنظيم الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها وضع إطار مهم جدًا بدأنا نشتغل عليه ونحدث وثيقة سياسة ملكية الدولة وفقًا للمفاهيم التي وضعت في القانون 170 لسنة 2025».

وذكر أن التخارج الجزئي عن طريق الطرح في البورصات يُعتبر أحد سياسات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الهدف النهائي هو حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان الحياد التنافسي، وتوسيع المجال أمام القطاع الخاص، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.



وأدرجت أسهم بنك القاهرة للتداول بالبورصة اليوم، بإجمالي قيمة طرح تجاوز 36.3 مليار جنيه.

وشمل الطرح أكثر من 6.8 مليار سهم، بما يمثل 45% من إجمالي أسهم البنك، الذي يبلغ رأس ماله المصدر 30.5 مليار جنيه، في حين بلغت القيمة السوقية للبنك 80.8 مليار جنيه، كما نجح الطرح في جذب مبالغ تتجاوز نصف مليار دولار جرى تحويلها من الخارج.