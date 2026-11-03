رئيس البورصة: الاستثمار في سوق المال يجب أن يكون طويل الأجل ولا يقيم بالتحركات اليومية

قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن طرح 45% من أسهم بنك القاهرة وبدء التداول عليها الاثنين، يؤكد جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن النسبة المستهدفة في البداية كانت 30%، قبل زيادة حجم الطرح نتيجة شهية الحكومة لتوسيع الطرح.

وأضاف "رضوان" عبر برنامج "الاقتصاد 24”، على القناة الأولى، أن بنك القاهرة يُعد ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، ويمثل طرحه خطوة ضمن برنامج الطروحات الذي تستهدف الحكومة تنفيذه تباعًا وبقوة في البورصة المصرية.

وتطرق إلى مؤشرات البورصة، قائلاً إن أداء سوق المال لا يتأثر فقط بالطروحات وزيادة أعداد المستثمرين، وإنما يتأثر أيضًا بالتطورات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، والأحداث المرتبطة بالانتخابات الأمريكية والاضطرابات في أوروبا.

وأكد أن الاستثمار في البورصة يجب أن يكون طويل الأجل، ولا ينبغي تقييمه بناءً على التحركات اليومية للمؤشرات صعودًا أو هبوطًا، مشيرًا إلى أن الاستثمار لا يستهدف تحقيق العائد فقط، بل يتطلب أيضًا إدارة المخاطر.

وأشار إلى أهمية الاستثمار التدريجي من خلال ضخ مبالغ منتظمة في المحفظة الاستثمارية، بما يتيح للمستثمر متابعة نمو استثماراته على المدى الطويل، بعيدًا عن التقلبات اليومية للسوق.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن طرح أسهم من بنك القاهرة، الإثنين، يعد أضخم طرح عام في سوق النقد المصري.

وأضاف في كلمة، خلال جلسة بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بعد طرحه حصة منه للاكتتاب العام في مقر البورصة المصرية، أن العديد من الجهات الخارجية كانت تشكك في الجدية بعملية الطرح، والاستمرار في تنفيذ سياسة ملكية الدولة.

وأكمل: "الاحتفال بهذا الأمر المهم والتاريخي شهادة تؤكد أنه حتى في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم، فإن الدولة جادة جدًا في طرح الأصول المملوكة لها، وتعظيم الاستفادة منها، وتوسيع قاعدة الملكية".