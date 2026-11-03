قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن خطة عمل الوزارة ترتكز على ثلاثة محاور، يتمثل الأول منها في تأمين احتياطي استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لمدة ستة أشهر ويفوق ذلك في سلع محددة.

وأشار خلال برنامج «مساء ي إم سي» مع الإعلامية دينا الوكيل، المذاع عبر «DMC» إلى المحور الثاني المتعلق بالتوسع في شبكة التوزيع، لافتا إلى أن شبكة وزارة التموين تضم 40 ألف بدال تمويني، بالإضافة إلى 24 فرعا من فروع علامة «كاري أون»، إلى جانب 267 سيارة متنقلة.

ونوه إلى افتتاح 284 منفذا على مستوى الجمهورية، ضمن مبادرة تخفيض الأسعار التي انطلقت في شهر سبتمبر الماضي، وتنفيذا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإتاحة منفذ في كل مركز، كما وجه وزير التموين بإضافة 116 منفذا جديدا لزيادة المساحة الجغرافية، مع استمرار المبادرة لمدة ستة أشهر حتى شهر مارس المقبل.

وأضاف أن التموين بدأت الاستعدادات لشهر رمضان قبل موعده بنحو ثلاثة أشهر، موضحا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تستعد لإقامة نحو 146 شادرا ومعرضا بمبادرة «أهلا رمضان»، إضافة إلى المعارض والشوادر الرئيسية بالتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية ومديريات التموين، وبنسب تخفيضات تتراوح من 15% إلى 25% مع إتاحة سلع رمضانية تضاف إلى السلع الثلاثين المشمولة بمبادرة خفض الأسعار.

ولفت إلى توفير التمويل والتدبير المالي اللازم لشراء المنتجات لصالح الشركة القابضة من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية، مؤكدا أن مبادرة خفض الأسعار حققت نتائج إيجابية بعد مرور أكثر من 50 يوما على إطلاقها في سبتمبر الماضي.