قال الدكتور الحسيني عوض رئيس الإدارة العامة للرفق بالحيوان، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية أطلقت حملة موسعة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار مجانا على مستوى الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء جديد»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الإثنين، أن إطلاق هذه الحملة يأتي بالتزامن مع موسم تزاوج الكلاب الضالة الذي يؤدي لزيادة أعدادها.

ونوه بأن الحملة تستمر لأسبوع، وأن الكلاب الضالة تكون أكثر شراسة خلال موسم التزاوج، مستدركًا أنها لا تعني أنه «مريض أو مسعور».

ولفت إلى أن الأطباء البيطريين بوزارة الزراعة يُجرون عمليات التوعية، ويحصنون الكلاب ضد مرض السعار الذي يُعد أخطر مرض ينتقل للبشر.

وذكر أن الجناح البيطري التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المتمثل في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، يُفعل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، رقم 29 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية.

وأوضح أن القانون حدد آليات للتعامل مع الكلاب الضالة، وتتضمن توعية المواطنين بآلية التعامل معها، وتعديل بعض السلوكيات.

وتابع أن القمامة تُعتبر عاملًا رئيسيًا لجذب وانتشار الكلاب الضالة، مشيرًا إلى أن وضعها في الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن التجمعات السكنية هو أول عوامل التوعية لحل هذه الأزمة.

وفي سياق متصل، أوضح عوض، أنهم ينقلون الكلاب الشرسة والعقورة من أماكن تجمعها إلى المأوي «الشلاتر»، وفقًا للإمكانيات المالية المتاحة.

واستكمل أن هناك ما يزيد عن 16 مأوى حكومي للكلاب الضالة في المحافظات، ومديريات الطب البيطري، بالإضافة إلى المأوى المملوكة لمنظمات المجتمع المدني والرفق بالحيوان والحاصلة على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أنهم يُجرون عمليات تعقيم جراحي للكلاب الشرسة، وأن تحصينها من مرض السعار «يقتل دورة انتقال المرض» الذي ينتقل بين الثديات.



وأطلقت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أمس الأحد، حملة موسعة لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار بالمجان، بجميع محافظات الجمهورية، وتستمر لمدة أسبوع، من خلال مديريات الطب البيطري، في إطار جهود الدولة للحد من انتشار المرض وحماية الصحة العامة.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبإشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، ومتابعة الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ضمن خطة تكثيف التحصين الوقائي وتعزيز إجراءات مكافحة مرض السعار، ودعم الاستراتيجية الوطنية للقضاء عليه بحلول عام 2030.

وأكد الدكتور محمد سعد أهمية استمرار حملات التحصين من خلال اللجان البيطرية المنتشرة بالمحافظات، بالتوازي مع تكثيف برامج التوعية والإرشاد البيطري، لتعريف المواطنين بطرق التعامل الآمن مع الكلاب، وأهمية التحصين في الحد من مخاطر انتقال المرض.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الحملة تأتي في إطار تطبيق قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب رقم 29 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1731 لسنة 2025، مع الالتزام بالمعايير البيطرية والصحية المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة.