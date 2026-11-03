رئيس شعبة الذهب: اقترحنا نموذجا موحدا لتوثيق المشتريات من المواطنين بعد واقعة الإسكندرية

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة اقترحت إعداد نموذج موحد يلتزم به تجار الذهب عند الشراء من المواطنين، يتضمن بيانات البائع والمشتري ومواصفات المشغولات أو السبائك، وسعر الشراء وطريقة سداد قيمتها، وذلك لتوثيق عمليات البيع والشراء وحماية التجار من الوقوع في شبهة شراء مسروقات.

وأضاف "ميلاد" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن هناك تاجرين من الإسكندرية متهمين، للاشتباه في إخفاء مسروقات، وهذه الواقعة أثارت مخاوف بين التجار، ودفعَت بعضهم للمطالبة بالتوقف عن شراء الذهب نهائيًا، وهو ما رفضته الشعبة لما قد يترتب عليه من اضطراب في حركة تداول المعدن الأصفر.

وأوضح أن النموذج المقترح يتيح إثبات بيانات عملية الشراء ومسئولية البائع عن ملكية الذهب، كما يمكن الاستعانة به في حال فقدان الفاتورة، مؤكدًا أنه لن يعرقل حركة البيع والشراء، بل سيسهم في توثيقها بصورة مبسطة.

وتطرق إلى الأسعار، قائلاً إن الأوقية تراجعت بأكثر من 100 دولار في البورصة العالمية الجمعة الماضية، وهو ما انعكس على الأسعار محليًا، قبل أن تتعافى البورصة نسبيًا، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي حدّ من انعكاس هذا الارتفاع على السوق المحلية، مضيفًا أن من لديه فائض مالي يمكنه الشراء عند هذه المستويات السعرية المنخفضة، مع الاحتفاظ بالذهب لفترة زمنية طويلة.

ودعت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية جميع تجار الذهب في محافظات الجمهورية إلى استخدام "نموذج المشتريات" عند شراء أي مشغولات أو سبائك ذهبية من المواطنين، سواء توافرت فاتورة الشراء أو فُقدت، حمايةً للتاجر وصونًا لاستقرار سوق الذهب، وفق بيان من الشعبة اليوم.

وجاءت الدعوة عقب اجتماع عُقد أمس الأول الأحد في غرفة الإسكندرية التجارية، بدعوة من شعبة الذهب هناك، وبحضور هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة، خُصص لبحث الأزمة التي يواجهها التجار عند ضبط مشغولات قد تكون محل شبهة أو متعلقة بقضايا إخفاء منقولات متحصلة من جريمة، بعد تداولها عبر عدة حلقات بيع وتجارة دون علمهم أو قصد منهم.