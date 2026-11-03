رئيس جامعة سوهاج: لولا الجامعات الأهلية لوصلت رسوم كليات الطب الخاصة لـ 800 ألف جنيه

قال الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، إن تشكيل مجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية يتألف من 16 عضوا يمثلون نخبة من قامات وعلامات مصر في قطاعات متنوعة، مثل الصناعة والتعليم والإعلام والقضاء والعمل الأهلي.

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن الجامعة الأهلية منبثقة من الجامعة الحكومية ضمن 12 جامعة أهلية صدر بها قرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2025، وبدأت عامها الثاني «دون أن تكلف موازنة الدولة أي ميزانية» في ظل اعتمادها على استغلال المباني والمنشآت القائمة والمتاحة وغير المستغلة.

وأعرب رئيس جامعة سوهاج، عن اعتزازه بوجود الإعلامي أحمد موسى، ضمن تشكيل مجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية، مشيرا إلى أن تكراراه الدائم وفخره بالانتماء لمحافظة سوهاج وقريته يعكس معدنه الطيب.

وأشار إلى انعقاد الاجتماع الإجرائي الأول لمجلس أمناء جامعة سوهاج الأهلية، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي، مؤكدا حرص جامعة سوهاج الحكومية على تقديم الدعم لجامعتها الأهلية المنبثقة عنها.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات في شهر سبتمبر من عام 2023 بجامعة قناة السويس، أن تأسيس الجامعات الأهلية الجديدة يخدم أهدافا متعددة، في مقدمتها تقليل اغتراب الطلاب المصريين بدلا من السفر للدراسة بالخارج والصرف بالعملة الصعبة، فضلا عن تجنيب البنين والبنات مشقة الغربة، وفتح مجالات عمل جديدة لأعضاء هيئة التدريس لزيادة دخولهم.

وشدد «النعماني» أن الجامعات الأهلية خففت الأعباء المادية عن كاهل أولياء الأمور، قائلا: «لولا وجود الجامعات الأهلية بجوار الجامعات الخاصة لكانت ارتفعت رسوم كليات الطب بالجامعات الخاصة لتصل إلى 800 ألف جنيه في السنة، ومن الممكن أن تزيد عن ذلك».

وضم تشكيل مجلس الأمناء السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة سابقًا، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق ووكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، والدكتورة رشا عياد راغب خليل، المدير التنفيذي السابق للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب؛ والكاتب الصحفي أحمد علي موسى شحاتة، مدير تحرير جريدة الأهرام، والمهندس خالد محمد شديد عطيفة، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للسيارات، والمهندس محمود عبد العليم محمود، العضو المنتدب بشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.

كما تضمن التشكيل الدكتور لطفي حامد أبو دهب محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث سابقًا، والمستشارة سلوى محمود يوسف إبراهيم، وكيل عام أول هيئة النيابة الإدارية بسوهاج، والمستشار محمد حلمي أحمد الشريف، محامي بالنقض، والدكتورة إيمان محمد كريم أحمد إبراهيم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة شيماء سراج الدين أنور عمارة، مدير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.