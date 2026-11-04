علاء ميهوب ينتقد رحيل تريزيجيه عن الأهلي: كان قرارًا خاطئًا

انتقد علاء ميهوب، نجم الأهلي السابق، قرار إدارة القلعة الحمراء بالتخلي عن محمود حسن تريزيجيه بنهاية الموسم الماضي، مؤكدًا أن استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق كان الخيار الأفضل من الناحية الفنية.

وقال علاء ميهوب، خلال تصريحاته ببرنامج «الماتش» عبر قناة «صدى البلد»، إنه يؤيد التعاقد مع محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو من الناحية الفنية، مشيرًا إلى أن الأهلي كان عليه الإبقاء على تريزيجيه، خاصة أنه لم يكن السبب الوحيد وراء المشكلات التي عانى منها الفريق.

وتساءل نجم الأهلي السابق عن المعايير التي يتم على أساسها تقييم اللاعبين واتخاذ قرارات استمرارهم أو رحيلهم، وما إذا كانت الجوانب الإعلانية والتسويقية أصبحت تتفوق على الاعتبارات الفنية.

وشدد ميهوب على أن الإعلانات لا يجب أن تكون المعيار الأساسي في قرارات التعاقد مع اللاعبين أو الاستغناء عنهم، قائلًا: «الفيصل في التعاقد مع اللاعبين أو استمرارهم لا يمكن أن يكون الإعلانات، لأنه لو المبدأ ده هنكون داخلين في مصيبة».