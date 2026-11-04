إغلاق أولى مراكز الاقتراع في إنديانا وكنتاكي وبدء فرز الأصوات في انتخابات الكونجرس الأمريكي

بدأت أولى مراكز الاقتراع في أجزاء من ولايتي إنديانا وكنتاكي الأمريكيتين إغلاق أبوابها، الأربعاء، مع انتهاء التصويت في السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، إيذانًا ببدء فرز الأصوات في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي لعام 2026.

ووفقًا لوكالة «أسوشيتد برس»، تُعد إنديانا وكنتاكي أول ولايتين تشهدان إغلاق مراكز الاقتراع في هذه الانتخابات، فيما تستمر عمليات التصويت في أجزاء أخرى من الولايتين حتى السابعة مساءً، بسبب اختلاف المناطق الزمنية داخلهما.

وأوضحت الوكالة أنه لن تُعلن النتائج النهائية على مستوى الولايتين قبل إغلاق جميع مراكز الاقتراع، غير أنه قد تظهر مؤشرات أولية بشأن بعض الدوائر الانتخابية، لا سيما الدائرتين الخامسة في إنديانا والسادسة في كنتاكي، اللتين تشهدان منافسة على مقاعد مجلس النواب الأمريكي.

ومن المقرر أن تتوالى عمليات إغلاق مراكز الاقتراع في الولايات الأمريكية تباعًا خلال الساعات التالية، مع بدء ظهور النتائج الأولية، في انتخابات يُعوّل عليها لتحديد الحزب الذي سيسيطر على مجلسي النواب والشيوخ، فضلًا عن قياس توجهات الناخبين تجاه إدارة الرئيس دونالد ترامب.