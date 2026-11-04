نجما الغناء الأمريكيان سبرينجستين وميناج وأخرون ينخرطون في سياسة الانتخابات

أعلن عدد من المشاهير في الولايات المتحدة دعمهم لمرشحين وقضايا سياسية، سواء من خلال تأييد صريح لمرشحين بعينهم أو عبر دعوة المواطنين إلى المشاركة في التصويت، مع اقتراب توجه الناخبين الأمريكيين إلى صناديق الاقتراع اليوم الثلاثاء للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي.

وأعلن أسطورة موسيقى الروك بروس سبرينجستين دعمه لعبد الرحمن السيد، المرشح الديمقراطي لمقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيجان، في حين دعت مغنية الراب نيكي ميناج، التي لا تحمل الجنسية الأمريكية وبالتالي لا يحق لها التصويت، الناخبين إلى دعم الجمهوريين.

وكتب سبرينجستين مساء الاثنين: "الدكتور عبد الرحمن السيد مدافع عن الدستور الأمريكي وديمقراطيتنا الأمريكية، ويحارب القيادة الفاسدة والخارجة عن القانون والمعادية لأمريكا الموجودة حاليا في البيت الأبيض. ولهذا أقف إلى جانبه وأدعمه بنسبة 100%".

كما سبق للمغني أن وجه انتقادات حادة إلى وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية وممارساتها، وألف أغنية تكريما لمواطنين أمريكيين قتلوا على يد عناصر الوكالة في ولاية مينيسوتا.

أما نيكي ميناج، المعروفة بإعجابها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد نشرت اليوم الثلاثاء عبر منصة إكس دعوة للناخبين للتصويت لصالح اللون الأحمر، وهو اللون الذي يرمز إلى الحزب الجمهوري. وكانت ميناج قد أعلنت أيضا دعمها للحملة الانتخابية للحزب الجمهوري، وظهرت إلى جانب الرئيس الأمريكي.