سمير فرج: إيران ستتعرض لضربة أمريكية إسرائيلية قوية حال عدم تنفيذ شروط واشنطن

قال اللواء دكتور سمير فرج الخبير العسكري والاستراتيجي، إنّ كل الشواهد والتصريحات والتعليقات تفيد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل ستشنان ضربة قوية ضد إيران إذا لم تمتثل للشروط الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن هذه الشروط الأمريكية سلمتها قطر إلى إيران، في حين تسود حالة ترقب لرد طهران على هذه الشروط.

وأشار إلى المناشدة الصادرة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي لوقف التصعيد، وتابع: "لو حصلت أي عمليات عسكرية في المنطقة سيتأثر بها الجميع ومصر في مقدمة هذه الدول المتضررة رغم أنها لا تشارك في الحرب.

ولفت إلى أن مناشدة الرئيس السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعمل على وقف التصعيد جاءت لأنه صاحب القرار سواء بتوجيه ضربة أو التمهُّل في الأمر، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة لما يُجنِّب اندلاع حرب أخرى في المنطقة لأنها ستفاقم الأضرار.

ونوه فرج إلى أن هناك تغيرًا هائلًا حدث في المجتمع الأمريكي يتمثل في معارضة شعبية في الولايات المتحدة لحجم المساعدات الهائل من واشنطن إلى إسرائيل رغم حاجتهم إلى الأموال لإنفاقهم على مشروعات يستفيد منها الأمريكيون، وهو ما دفع ترامب ليقرر عدم تقديم أي دعم مالي لإسرائيل حتى نهاية العام.

ووصف فرج هذا الأمر بأنه تحوُّل كبير في السياسة الأمريكية التي ظلّت لأكثر من 60 سنة تقدم دعمها الرئيسي إلى إسرائيل، مؤكدا أن هذا التطور يعكس تحولًا كبيرًا في الشارع الأمريكي بعدما شاهد الفظائع التي وقعت في غزة، والمظاهرات التي خرجت في كل الجامعات الأمريكية ضد ما ترتكبه إسرائيل.